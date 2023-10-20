В армии Израиля раскритиковали эко-активистку Грету Тунберг за ее поддержку Палестины.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар в комментарии газете Politico.

"Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и "Исламского джихада", будто их и не существовало", — заявил Шаликар.

Ранее экс-премьер Израиля разругался с ведущим Sky News после его вопроса о гуманитарной катастрофе в Газе.

Мы также сообщали, что президент Америки Джо Байден отождествил ХАМАС и Путина в своём обращение к народу США.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

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