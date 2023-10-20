Президент США Джо Байден около 3:00 по киевскому времени, вернувшись из поездки в Израиль, выступил с 15-минутным телеобращением. Оно было посвящено в основном ситуации на Ближнем Востоке, а также Украине.

Глава Белого дома фактически приравнял в нем ХАМАС и Владимира Путина.

Обращение транслировали соцсети Белого дома.

По мысли Байдена, поставившего ХАМАС и Путина в один ряд, и те, и другой хотят уничтожить соседнюю демократическую страну, и именно этого Соединенные Штаты обязаны не допустить, поскольку по-прежнему являются великой нацией и маяком свободы и демократии для всего мира.

"ХАМАС и Путин представляют собой разного рода угрозы, но их объединяет то, что они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", — сказал Байден.

Он добавил, что его Администрация в пятницу готовится запросить Конгресс о выделении сразу 100 миллиардов долларов на военную помощь союзникам. Большая часть из этого пакета пойдет Украине и Израилю, какую-то часть получат Тайвань и другие союзники. Байден объяснил, что принятие этого решения Конгрессом необходимо для того, в частности, чтобы Украина стабильно, без пауз, получала помощь и чтобы Израиль нарастил его качественное военное превосходство над противником. Помощь партнерам он назвал "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям.

"Мы обеспечим работу "Железного купола", который охраняет небо Израиля. Мы гарантируем, что другие враждебные силы в регионе будут знать, что Израиль сейчас сильнее чем когда-либо, и предотвратим расползание конфликта... Это мудрое вложение средств, дивиденды с которого в виде безопасности Америка будет получать поколениями. Лидерство Америки — вот что скрепляет мир. Союзы, созданные Америкой, обеспечивают нашу безопасность, безопасность Америки. Американские ценности — вот что делает нас партнером, с которым хотят сотрудничать другие страны", — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон "не может допустить и не допустит, чтобы такие террористы, как ХАМАС и такие тираны, как Путин, победили". Поэтому он и просит Конгресс США выделить миллиарды долларов на помощь и Израилю, и Украине.

Он заверил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, поскольку речь идет о вопросе национальной безопасности США. Однако при этом США используют передачу Украине оружия со складов в целях производства для себя новой военной техники.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Израиль должен соблюдать законы войны и беречь мирное население. Также он сказал, что стороны не должны отказываться от движения к мирному соглашению по формуле "двух государств" - израильского и палестинского.

Наконец, он отметил, что Вашингтон не хочет, чтобы армия США воевала с российской.

Незадолго до выступления Байдена американские СМИ писали, чему оно будет посвящено.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

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