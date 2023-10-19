Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, выделенных Украине.

Об этом сообщает портал Axios.

"Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины бороться с российскими войсками", – пишет издание.

Напомним, ранее президент США Джо Байден говорил, что Соединенные Штаты могут и далее одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Также телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Белый дом может направить запрос в Конгресс США о финансовой помощи для Украины и Израиля в размере около 100 миллиардов долларов уже в пятницу, 20 октября.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.