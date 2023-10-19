Белый дом может направить запрос в Конгресс США о финансовой помощи для Украины и Израиля в размере около 100 миллиардов долларов уже в пятницу, 20 октября.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Как заявили собеседники телеканала, в запросе, вероятно, будет содержаться требование 60 миллиардов долларов для Украины и примерно 40 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю, Тайваню и для стабилизации ситуации на границе США и Мексики.

Белый дом прямо не заявлял, что будет стремиться объединить все эти сферы в одном запросе, хотя это может увеличить его шансы на прохождение в Конгрессе, говорится в публикации.

Между тем Администрация США анонсировала обращение Джо Байдена к нации, "чтобы обсудить нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля и на боевые действия России против Украины". Неизвестно, прозвучит ли упомянутый запрос в ночном обращении президента.

Уточняется, что выступление состоится в Белом доме в 20:00 (3:00 пятницы по Киеву).

Напомним, на днях президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен говорила, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Она пообещала, что Белый дом будет "биться" за то, чтобы помощь не останавливалась.

А британская газета The Daily Telegraph сообщала, что президент США намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.