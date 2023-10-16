Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает CNBC.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - сказала Йеллен в своем выступлении, подготовленном к ее третьей встрече с министрами финансов еврозоны.

Она пообещала, что Белый дом будет "биться" за то, чтобы помощь не останавливалась.

Выступая перед европейскими коллегами в Люксембурге, Йеллен также высказалась за то, чтобы направлять на поддержку Украины сверхприбыль от российских суверенных активов, замороженных за рубежом.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что президент США намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Между тем глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.