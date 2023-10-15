Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в кулуарах МВФ и встречи Всемирного банка в Марракеше, пишет Reuters.

"Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", - заявил Марченко.

По словам министра, Украина сейчас прилагает "вдвое больше усилий, чтобы убедить наших партнеров оказать нам поддержку, по сравнению с последними ежегодными встречами" в апреле.

Он добавил, что "геополитический сдвиг и внутриполитический контекст в разных странах" ослабляют готовность правительств к поддержке Украины.

В частности, Украине необходимо заручиться финансовой поддержкой Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в 43 миллиарда долларов в 2024 году.

Министр считает, что векселя повышения кредитного качества могут быть "одним из способов" привлечения средств, но то, как такие гарантии будут работать, зависит от будущего экономического роста Украины. По его словам, эта тема не обсуждалась на встречах в Марракеше.

В то же время Марченко прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 5% в 2024 году, а достаточные запасы газа на зиму должны уберечь экономику от потенциального роста цен.

Ранее мы писали, что США стали активнее склонять правительства европейских стран к тому, чтобы начать использовать замороженные резервы российского центрального банка для помощи Украине.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо уже сообщил, что его страна предоставит Украине пакет помощи в размере 1,7 млрд евро. В него войдут налоги с прибыли от замороженных российских активов.