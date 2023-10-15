На Западе опасаются, что поддержка Украины достигла своего пика. До вторжения ХАМАС в Израиль было ощущение, что "никогда больше помощь Киеву не будет такой масштабной, как раньше".

Об этом сообщает New York Times.

В США двухпартийная поддержка Украины, похоже, больше не сохраняется. И сопротивления "антиукраинским высказываниям" в Штатах все меньше.

В Европе растут разногласия. В Словакии победили "антиукраинские" силы Роберта Фицо, а в союзной Киеву Польше усиливается антагонизм по поводу помощи Украине. Против помощи Украине выступают крайне правые в Германии.

Европейские страны начали использовать украинский фактор как инструмент своей внутренней политической борьбы, что может снизить ее поддержку среди населения этих стран. Такое опасение высказывают украинские политики.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на последнем "Рамштайне" обещали военную поддержку, пока она запаздывает.

"Европейские обещания поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту не выполняются: переданы только 250 000 снарядов из запасов, чего хватит чуть больше, чем на месяц при нынешней скорострельности Украины", - пишет газета.

Ранее писали, что позиция республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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