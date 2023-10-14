Президент Украины Владимир Зеленский непублично призвал украинских журналистов до окончания войны не продвигать тему коррупции после выхода журналистского расследования о завышенных ценах на продукты для украинских военных (яйца по 17 грн за штуку).

Об этом заявила главный редактор "Зеркало недели" Юлия Мостовая на конференции National Media Talk 2023.

О встрече Зеленского с журналистами она узнала от коллег, так как ее не пригласили (в "Зеркало недели" было опубликовано расследование о завешенных ценах на закупки продуктов питания).

Мостовая отметила, что "мы приняли бы эти условия", если бы президент сказал:

"Я не хочу, чтобы это явление разъедало наши тылы, отражаясь на возможностях фронта. И поэтому, вот человек - Андрей Борисович [Ермак], другие люди кто угодно. Вот его телефон. Если у вас есть аргументированные треки, факты, придите, пожалуйста, предоставьте их этому человеку, он сразу возьмет трубку. И дайте нам неделю на реагирование. Если за неделю реагирования не будет, печатайте, показывайте, пишите. Но дайте нам шанс исправиться."

По ее словам, такого предложения от Зеленского не поступило.

Напомним, кроме расследования издания "Зеркало недели", сообщалось, что журналисты "Схем" выяснили, что поставщики продуктов для армии закупают их в два-три раза дешевле, чем продают военным.

Зимний скандал с закупками стоил кресла замминистра обороны Вячеславу Шаповалову.

Также Шаповалова взяли под стражу с правом внесения залога по делу о хищениях в Министерстве обороны.