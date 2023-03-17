В Украине продолжился скандал с закупками продовольствия для нужд украинских военных по завышенным ценам. Поставщики провизии для армии закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают военным.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Схемы".

Журналисты получили доступ к восьми контрактам на закупку продовольствия для армии на общую сумму 13 миллиардов гривен. Они заключены между Министерством обороны и частными фирмами в декабре 2022 года.

В частности, согласно контрактам стоимость яиц для Минобороны составила в среднем 9 гривен за штуку, хотя компании закупали их в диапазоне 5,4-6,3 гривен за штуку. А "Актив компани" - так и вовсе поставляла яйца по контракту по 17 гривен за штуку.

Несмотря на предыдущий скандал, "Актив компани" не потеряла позиции поставщика и 8 марта отправила свою продукцию в одну из воинских частей. Среди прочего, яблоки стоимостью 51 гривна за килограмм. При этом рыночные цены на этот продукт в настоящее время в среднем составляют около 20 грн/кг. Журналисты проанализировали финансовые отчеты компании – закупочная цена на яблоки в течение ноября-февраля составляла для нее всего 15 гривен за кило.

Напомним, скандал с закупками изначально начался из-за информации о завышенных ценах на продукты питания для военных. В частности, по поводу яиц по 17 грн за штуку.

Зимний скандал с закупками стоил кресла замминистра обороны Вячеславу Шаповалову.