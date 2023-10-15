В воскресенье, 15 октября, в Украине идет 599-й день войны с Россией.

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15 октября

08:11 Как сейчас выглядит Авдеевка, вокруг которой начались новые бои.

07:54 За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Всего противник нанес 2 ракетных и 43 авиаудара, 59 обстрелов из самоходного огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие.

На Купянском направлении украинские военные отбили 10 атак противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны сдерживают наступление РФ в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, здесь отбили 7 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдийском направлении отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайськое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили более 10 атак противника в районе Марьянки Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Работиного и Пальмового Запорожской области, успеха не увенчались.

На Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные подразделения поразили пункт управления, 2 артиллерийских снаряда и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

07:20 Россия заявляет, что этой ночью перехватила 27 украинских беспилотников.

Из них восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской, заявили в МО РФ. Где были остальные не уточняется.