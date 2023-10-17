Европарламент одобрил в первом чтении создание фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро. Это новый финансовый инструмент ЕС по выделению Украине грантов и кредитов для восстановления, реконструкции и модернизации страны в 2024-2027 годах, который предполагает выполнение Киевом определенных реформ.

Об одобрении сообщается на сайте ЕП.

Фонд был создан в рамках пересмотра текущего долгосрочного бюджета ЕС, который уже почти истощен и не предусматривает никакой помощи Украине после 2023 года. ЕП призывает интегрировать этот пакет помощи в годовой бюджет на 2024 год.

"Депутаты Европарламента призывают к усилению демократической подотчетности в рамках этого механизма и призывают Украину сохранить многопартийный характер своего демократического государства и привести его в соответствие с требованиями членства в ЕС", - говорится в сообщении на сайте ЕП.

Окончательное утверждение решение по созданию этого фонда остается за странами - членами ЕС.

Депутаты ЕП также призвали начать использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины. И ужесточили правила борьбы с мошенничеством и коррупцией в Украине при использовании средств ЕС. Они приняли правки для повышения прозрачности этого механизма. В частности, предлагается создать онлайн-портал, на котором будет отображаться информация о передаче Украине средств, их трате и выполненных реформах.

В начале октября о том, что Европарламент поддержал создание Ukraine Facility, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль.

Между тем США летом выставили Киеву условие для получения дальнейшего финансирования - борьба с коррупцией. При этом Украине была направлена дипломатическая нота.