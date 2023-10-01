В освобожденном год назад Изюме Харьковской области вкладывают огромные деньги в ремонт городской администрации. При этом соседние села, где живут люди, остаются на зиму без света и тепла.

Видео с описаниями сложившейся критической ситуации записывают в соцсети TikTok местные жители. По их словам, на ремонт здания мэрии выделено 136 миллионов гривен.

"А рядом в семи километрах село Каменка, где нет на сегодняшний день ни света, ни газа, село не разминировано, вы понимаете? В селе проживают люди и будут зимовать. Никто из власти не приехал, не спросил, какие наши потребности, что нам нужно", - заявила жительница села Лариса Сысенко.

Напомним, операция по освобождению Изюма была проведена в начале сентября прошлого года. Город в Харьковской области был захвачен россиянами с апреля 2022 года.

Минувшей весной на Google-картах появились новые спутниковые снимки пострадавших от войны городов, в том числе и Изюма.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как живет Изюм через год после освобождения.

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