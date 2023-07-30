Российский комик Данила Поперечный решил "пошутить" по поводу гибели людей во время боев в городе Изюм Харьковской области. Он заявил, что из-за названия города не может к ним испытывать жалость.

Сомнительная шутка прозвучала во время нового шоу Поперечного "Слишком поздно", с которым он дебютировал 27 июля.

В подводке к шутке комик выразил удивление по поводу некоторых названий городов в странах бывшего СССР.

"Когда эти города называли, вообще не готовились к тому, что там будет война... Когда я слышу фразу "три дня идут бои за Изюм", я не так сопереживаю этому. Как будто там муравьи сражаются. А ведь там люди гибнут", - заявил стэндап-комик.

При этом Поперечный говорит, что против вторжения в Украину. В январе 2023 года он объявил, что из-за своей позиции уезжает жить из России в Лос-Анджелес.

Напомним, операция по освобождению Изюма была проведена в начале сентября прошлого года. Город в Харьковской области был захвачен россиянами с апреля 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Максим Галкин во время концерта в Дубае сказал "Героям слава!" в ответ на "Слава Украине!".