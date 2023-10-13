Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос сворачивает офисы своих фондов во всем мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, международная сеть фондов стоимостью 25 миллиардов долларов, основанная Соросом, закрывает офисы по всему миру, готовясь к сокращению более 40% персонала.

В самом конце лета пресса писала, что около 128 сотрудников берлинского отделения основанного Соросом фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations) могут в скором времени потерять работу. В июле сотрудники берлинского офиса "Открытое общество", которых насчитывается около 160 человек, "узнали, что 80% из них могут вскоре потерять работу". Они сообщили прессе, что вопросом сокращения штата фонда занимается производственный совет.

Сокращение вписывается в новую стратегию "Открытого общества", которой следует Александр Сорос, сменивший в декабре 2022 года на посту главы компании своего отца Джорджа. Как рассказывали в августе СМИ, сокращения ожидались в европейских отделениях фонда в Брюсселе и Лондоне, а бюро в Барселоне планировали полностью закрыть.