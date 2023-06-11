Американский миллиардер Джордж Сорос, который в середине мая опровергал слухи о собственной смерти, передает свой бизнес в управление сыну Александру,

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание называет его "самопровозглашенным левоцентристским мыслителем". Теперь он будет управлять активами на 25 миллиардов долларов.

По словам Сороса-младшего, средства из благотворительного фонда его отца пойдут на поддержку свободных выборов и реализации прав на аборты.

В середине мая пошли слухи о смерти 92-летнего миллиардера, но он их опроверг.

Что известно об этом неоднозначном финансовом магнате - мы детально рассказывали ранее.

Напомним, Сорос в Давосе заявил, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину. Сорос при этом думает, что Путин уже считает решение о вторжении в Украину ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня. Но при этом он подчеркнул, что "перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять".

А в марте 2022 года Сорос заявлял, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. И эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию.