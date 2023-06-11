Американский миллиардер Джордж Сорос передает свой бизнес сыну - The Wall Street Journal
Американский миллиардер Джордж Сорос, который в середине мая опровергал слухи о собственной смерти, передает свой бизнес в управление сыну Александру,
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание называет его "самопровозглашенным левоцентристским мыслителем". Теперь он будет управлять активами на 25 миллиардов долларов.
По словам Сороса-младшего, средства из благотворительного фонда его отца пойдут на поддержку свободных выборов и реализации прав на аборты.
В середине мая пошли слухи о смерти 92-летнего миллиардера, но он их опроверг.
Что известно об этом неоднозначном финансовом магнате - мы детально рассказывали ранее.
Напомним, Сорос в Давосе заявил, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину. Сорос при этом думает, что Путин уже считает решение о вторжении в Украину ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня. Но при этом он подчеркнул, что "перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять".
А в марте 2022 года Сорос заявлял, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. И эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию.