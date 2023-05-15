В сети распространяются слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа.

Изначально об этом сообщил англоязычный блогер Мэтт Уоллес в Twitter. Но на данный момент никаких подтверждений эта информация не получила.

Уоллес ранее писал о том, что Сорос якобы вывел капиталы из Твиттера, после того, как соцсеть купил Илон Маск.

Отметим, что Сороса "хоронят" не впервые. Иногда такие сообщения подхватывают СМИ. Так, еще в 2013 году агентство Reuters поместило его некролог.

Соросу на данный момент 92 года. Ранее мы писали, что известно об этом финансовом магнате.

По данным Fox News, Сорос потратил сотни миллионов долларов, чтобы СМИ освещали мировые события так, как он хочет.

Напомним, Сорос в Давосе заявил, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину. Сорос при этом думает, что Путин уже считает решение о вторжении в Украину ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня. Но при этом Сорос подчеркнул, что "перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять".

В марте 2022 года Сорос уже заявлял нечто подобное. Тогда бизнесмен написал статью, в которой заявил, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. И эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию. Возможно, именно ее он и цитировал в Давосе.