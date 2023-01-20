Американский финансист Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на исследование MRC Business.

В частности сообщается, что всего Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет.

По данным издания, деньги получал широкий круг работников медиа - от репортеров и телеведущих до редакторов и руководства СМИ.

Сообщается, что оплата совершалась "через группы, финансируемые миллиардером".

Как сообщала "Страна", в мае прошлого года Сорос в Давосе заявил, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину.