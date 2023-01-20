Сорос потратил сотни миллионов долларов, чтобы СМИ освещали мировые события так, как он хочет - Fox News
Американский финансист Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.
Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на исследование MRC Business.
В частности сообщается, что всего Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет.
По данным издания, деньги получал широкий круг работников медиа - от репортеров и телеведущих до редакторов и руководства СМИ.
Сообщается, что оплата совершалась "через группы, финансируемые миллиардером".
Как сообщала "Страна", в мае прошлого года Сорос в Давосе заявил, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину.
Напомним, незадолго до начала вторжения РФ в Украину Сорос предрекал, что для всего мира наступает решающий год. Также он прогнозировал смену власти в Китае, у которого якобы большие проблемы.
Также Сорос в 2022 году за три дня до Олимпиады в Пекине призвал к свержению Си Цзиньпиня. Он призвал Запад склонить Китай к смене руководства, то есть добиться, чтобы Си Цзиньпин покинул пост главы китайского государства.