Американский трейдер и финансист Джордж Сорос опроверг слухи о собственной смерти.

Он написал пост в Твиттере.

"Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров", - сказано в посте 92-летнего Сороса.

Как мы рассказывали, сегодня в сети стали распространяться слухи о смерти Сороса от сердечного приступа. Изначально об этом сообщил англоязычный блогер Мэтт Уоллес в том же Твиттере.

Ранее мы писали о слухах по поводу болезни президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция заявила, что у политика нфекционно-аллергический миокардит. Это болезнь сердечной мышцы, вызываемая различными инфекциями (например, гриппом).

Однако вскоре после заявления оппозиции президент Беларуси появился на публике. Он отправился работать в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, где заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Пресс-пул Лукашенко опубликовал его фото с места событий.