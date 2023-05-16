Миллиардер Илон Маск прокомментировал слухи о смерти Джорджа Сороса, которые позже были опровергнуты.

Маск сравнил Сороса с одним из главных злодеев комиксной вселенной Марвел - мутантом Магнето, который одержим идеей превосходства мутантов над людьми.

"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", - добавил владелец Твиттера.

Напомним, вчера в сети начали распространяться слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа. Изначально об этом сообщил англоязычный блогер Мэтт Уоллес в Twitter. Однако сам он позже информацию опроверг.

Отметим, что Сороса "хоронят" не впервые. Иногда такие сообщения подхватывают СМИ. Так, еще в 2013 году агентство Reuters опуболиковало его некролог.

Соросу на данный момент 92 года. Мы писали, что известно об этом финансовом магнате, чей вклад в новейшую историю Украины сложно переоценить. Миллиардер делал бизнес не только в США, но также с российскими олигархами (в частности, с Михаилом Потаниным) и сотрудничал с украинскими (Виктором Пинчуком).

По данным Fox News, он потратил сотни миллионов долларов, чтобы СМИ освещали мировые события так, как он хочет.

В Давосе Сорос заявлял, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину. При этом Сорос подчеркнул, что "перемирие недостижимо, потому что Путину нельзя доверять".

В марте 2022 года Сорос написал статью, в которой заявил, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. И эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию.