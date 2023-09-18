Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Джордж Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию.

Такими словами он прокомментировал сообщение в Твиттере, где Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.

"Организация Сороса, похоже, хочет не меньше, чем уничтожения западной цивилизации", - написал предприниматель.

Издание The Guardian отмечает, что фонд Сороса занимается, в том числе вопросами безопасности мигрантов и беженцев.

Напомним, в Италии объявили чрезвычайное положение из-за массового наплыва мигрантов из Африки. Только за три дня там высадились более восьми тысяч нелегалов.

Всего в Италию с начала года прибыли уже свыше 31 тысячи нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Тем временем Франция укрепляет границы с Италией, а Германия приостанавливает приём просителей убежища из Италии.

Проблема африканских и ближневосточных беженцев в Европе периодически обостряется. Ранее СМИ писали, что РФ специально выдаёт визы беженцам-нелегалам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в ЕС.