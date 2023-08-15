Фонд Сороса планирует закрыть большую часть своих проектов в Евросоюзе и переключиться на работу в других странах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо организации.

Отметим, что фонд финансирует различные проекты и в Украине

"Это изменение не является отражением прошлой работы и большого вклада сотрудников за эти годы, а скорее дальновидным решением, основанным на будущих возможностях оказать значительное влияние", - говорится в сообщении.

Подробности этого переноса в письме не были описаны.

В то же время источник Reuters в фонде говорит, что группа продолжит поддерживать свои гражданские инициативы по всей Европе.

"В новой модели большая часть наших грантов будет организована вокруг конкретных возможностей воздействия, которые будут определены в ближайшие месяцы. Наша работа в Европе всегда была развивающимся целым, и эти новые изменения не являются исключением из этой долгосрочной тенденции", - говорит представитель фонда.

"Открытое общество" Сороса активно финансирует различные проекты, помимо Украины, также в Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах.

В июне 93-летний Джордж Сорос объявил, что передает свой грантовый фонд в размере 25 миллиардов долларов сыну Алексу, а в июле были обнародованы планы по сокращению 40% персонала.

Напомним, в феврале 2022 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину миллиардер Сорос предрекал смену власти в Китае и решающий год для всего мира.

За три дня до Олимпиады в Пекине Сорос призывал к свержению Си Цзиньпиня.