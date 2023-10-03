В конце лета Госдеп США направил Украине официальную дипломатическую ноту, также известную как демарш, с призывом продолжить усилия по борьбе с коррупцией для продолжения финансирования.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"В конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту, также известную как демарш, в которой говорилось, что США ожидают, что Украина продолжит предпринимать различные усилия по борьбе с коррупцией и для финансовой прозрачности, чтобы продолжать получать прямую бюджетную поддержку, сообщили три чиновника, знакомые с ситуацией. Ранее о демарше не сообщалось", - сказано в материале.

В демарше также подчеркивалась необходимость проведения Украиной важнейших реформ в рамках программы Международного валютного фонда, в том числе связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, сказал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

В заявлении для CNN посольство Украины в Вашингтоне заявило, что Украина "амбициозно" предприняла шаги по проведению реформ, в том числе по программе МВФ.

"Мы провели эти реформы, инициированные Украиной, с помощью и поддержкой США, ЕС и других друзей. И их практическая поддержка нашего Кабинета министров, а также наших НБУ, Офиса генпрокурора и антикоррупционных органов ценится… Во всех наших обязательствах перед МВФ, ЕС и другими международными донорами, а также США Украина должна добиться результатов на этом фронте", — говорится в заявлении.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что борьба Украины с коррупцией является условием для ее поддержки.

На прошлой неделе нардеп Ярослав Железняк сообщал, что США поставили Киеву условие для получения новой помощи: 45 дней никаких коррупционных скандалов.