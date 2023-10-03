В Госдепе США подтвердили, что борьба Украины с коррупцией является условием для ее поддержки.

"Я часто вижу, как это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конечном итоге реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС. И это, безусловно, правда. Вы видите членов Конгресса, которые говорят, что они хотят, чтобы Украина приняла антикоррупционные меры. Вы видите, как члены ЕС говорят, что они этого хотят, и поэтому важно, чтобы Украина показала, что они делают эти шаги. Но это также важно для способности Украины строить долгосрочную экономику, которая может поддерживать те усилия, которые мы ожидали увидеть. Они будут соседями России всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, который может сдерживать российскую агрессию в будущем", – заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

При этом он говорит, что Украина приняла "агрессивные антикоррупционные меры" за последние несколько недель.

"Мы очень четко и прямо говорили с нашими украинскими коллегами по этому вопросу. ... Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия, и это включает агрессивные действия для преодоления коррупции, предпринятые за последние несколько недель. И мы приветствуем продолжение ими этих шагов", – заявил Миллер.

Накануне POLITICO заявило, что администрация Байдена обеспокоена коррупцией в Украине больше, чем говорит публично. Борьба с коррупцией для продолжения финансирования включена в программу долгосрочного реформирования Украины.