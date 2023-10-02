В США обеспокоены уровнем коррупции в Украине и считают борьбу с ней условием для продолжения западной поддержки.

Об этом пишет издание Politico, ознакомившись с докладом Госдепа на эту тему.

Он показывает, что администрация Байдена обеспокоена коррупцией в Украине больше, чем говорит публично, отмечает издание.

"В нем подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от помощи Украине в борьбе против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией. Существование коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени", - пишет Politico

При этом Госдеп, как оказалось, еще месяц назад опубликовал краткую версию этого доклада в публичный доступ. В ней меньше говорится о коррупции, потому что Белый дом не хочет давать лишние аргументы противникам помощи Украине.

В расширенной версии больше конкретики по запланированным шагам: от приватизации банков и расширения изучения английского языка в школах до поощрения ВСУ к принятию протоколов НАТО и реформирования аппарата нацбезопасности с целью сделать его более децентрализованным. Но многие цели направлены именно на снижение уровня коррупции.

В первый год войны США предпочитали меньше уделять внимания этой теме, хотя она беспокоит их уже давно. Но сейчас американцы все больше настаивают на вопросе борьбы с коррупцией публично и в частном порядке

"За кулисами происходят честные разговоры", - сказал источник издания.

Другой источник подтверждает, что борьба с коррупцией будет условием для будущей экономической и военной помощи.

Издание считает увольнение руководства Минобороны сигналом, что Владимир Зеленский "прислушивается".

Другие ожидаемые реформы:

- формирование профессионального корпуса младшего офицерского и унтер-офицерского состава в соответствии с доктриной НАТО;

- создание "плана сопротивления на национальном уровне". Это может означать, что простые украинцы будут сопротивляться, если Россия захватит больше территории, предполагает Politico;

- производство Украиной собственной военной техники;

- деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов (отметим, что это условие невозможно выполнить без отъема бизнеса у Ахметова и других крупных украинских предпринимателей в данной сфере);

- антимонопольные меры для стимулирования увеличения налоговых поступлений;

- увеличение кредитования для стимулирования расширения бизнеса, снижение роли государства в банковском секторе. В частности, Сенс-банк (бывший Альфа) должен снова стать частным;

- отбор более 2000 новых судей и устранение накопившихся более 9000 жалоб на неправомерное поведение судей;

- увеличение численности консульств США в Украине.

Как сообщается, США уже помогают Счетной палате Украины улучшить ее аудиторскую работу, чтобы, в том числе, лучше отслеживать прямую бюджетную поддержку со стороны Вашингтона.

Ранее мы писали о том, что США поставили Киеву условие для получения новой помощи.

А также, что Байден поддержит принятый Конгрессом проект бюджета США без помощи Украине.