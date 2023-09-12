В Офисе президента пока отказались от идеи приравнять коррупцию во время войны к государственной измене после негативной реакции Запада.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По их данным, западные партнеры видят в этой инициативе попытку власти вмешаться в работу НАБУ и антикоррупционной вертикали в целом. Ведь приравняв коррупцию к госизмене, Владимир Зеленский предложил дать возможность расследовать коррупционные дела не только НАБУ, но и СБУ.

"Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", - рассказал источник издания.

Ранее мы сообщали, что президент Украины анонсировал свое предложение Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал Зеленский в интервью в конце августа.

А через несколько дней стало известно, что в Раду уже внесли законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене.