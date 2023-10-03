Европарламент поддержал создание Ukraine Facility - нового финансового инструмента для Украины на 50 млрд евро, которые могут быть выделены до 2027 года в обмен на реформы.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Украина рассчитывает получить через Ukraine Facility 18 млрд евро уже в следующем году, средства пойдут на финансирование бюджетного дефицита, социальные выплаты, пенсии, зарплаты для врачей и учителей.

Для получения этих денег Украине нужно выполнить ряд условий в области цифровизации, интеграции в европейские рынки, развития человеческого капитала и энергетической независимости.

Сегодня стало известно, что США летом выставили Киеву условие для получения дальнейшего финансирования - борьба с коррупцией. При этом Украине была направлена дипломатическая нота.

А на прошлой неделе нардеп Ярослав Железняк сообщал, что США поставили Киеву условие для получения новой помощи: 45 дней никаких коррупционных скандалов. По данным нардепа, во время переговоров в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским американцы на теме коррупции сделали особый акцент.