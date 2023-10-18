Сотрудники администрации Джо Байдена боятся обсуждать на работе действия израильской армии и указывают на распространяющуюся внутри Белого дома "культуру молчания" при попытках вести дискуссии о палестино-израильском конфликте.

Об этом сообщает газета Huffington Post со ссылкой на источники.

Особенно сильно опасения испытывают сотрудники-мусульмане.

"Ты в самом деле боишься выглядеть антиамериканцем или антисемитом", - приводит газета слова одного из своих собеседников.

Ранее Байден напомнил Израилю, что подавляющее большинство палестинцев не входят в ХАМАС.

"Мы видели, что случившееся называют израильским 11 сентября 2001 года. - Справедливость должна свершиться, но я предупреждаю, что, пока вы чувствуете эту ярость, не поддавайтесь ей. После терактов 11 сентября мы в Соединенных Штатах были разозлены. Хотя мы искали справедливости и получили справедливость, мы также допускали ошибки", - признал Байден.

Мы также сообщали, что после удара по больнице в секторе Газа отменили саммит с Байденом в столице Иордании.

Также стала известна сумма, которую Байден попросит у Конгресса на помощь Украине и Израилю.