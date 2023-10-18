Завтрашний саммит с участием президента США Джо Байденом в Аммане отменяется, сообщил МИД Иордании.

Учитывая изменившуюся ситуацию, Байден отменил поездку в Иорданию, передает пул Белого дома.

В среду в столице Иордании планировался саммит с участием президента Байдена, а также лидеров Египта и Палестинской автономии, на котором должны были обсудить последствия войны в секторе Газа для региона.

Участники саммита должны были обсудить "вопросы прекращения боевых действий в Газе и возрождения мирного процесса", говорится в официальном заявлении.

Глава МИД Иордании заявил, что решение отменить саммит в Аммане принято после консультаций с Египтом, США и Палестиной, передает Al Jazeera.

Ранее в нем отказался участвовать глава Палестины Махмуд Аббас.

"Высокопоставленный представитель палестинцев сказал, что Махмуд Аббас отменил участие во встрече с президентом Джо Байденом и лидерами стран Ближнего Востока, запланированной на среду", - пишут Al Arabiya и AP со ссылкой на источники.

Аббас принял такое решение в знак протеста в связи с ударом Израиля по больнице на территории сектора Газа.

На встрече в Аммане стороны должны были обсудить пути прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС, последствия этих событий для региона и гуманитарную помощь сектору Газа.

Израиль в свою очередь заявил о непричастности к удару по больнице в секторе Газа.

Мы писали о том, как повлияет трагедия в больнице в Газе на визит Байдена и, в целом, на ситуацию на Ближнем Востоке.