Израиль не должен поддаваться негативным эмоциям в связи с нападением ХАМАС и делать ошибки, которые совершили США после терактов 11 сентября 2001 года. Не следует считать, что все палестинцы входят в ХАМАС.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая с речью в Тель-Авиве после переговоров и израильским руководством.

"Мы видели, что случившееся называют израильским 11 сентября 2001 года. - Справедливость должна свершиться, но я предупреждаю, что, пока вы чувствуете эту ярость, не поддавайтесь ей. После терактов 11 сентября мы в Соединенных Штатах были разозлены. Хотя мы искали справедливости и получили справедливость, мы также допускали ошибки", - признал Байден.

Он подчеркнул, что выбор ответных действий для руководства Израиля в таких условиях "никогда не бывает совершенно понятным или легким", что необходима "ясность в отношении целей и честная оценка того, позволит ли выбранный вами путь достичь этих целей". В этой связи Байден заявил, что "подавляющее большинство палестинцев не являются членам ХАМАС".

Также он объявил о выделении гуманитарной помощи Газе и Западному берегу реки Иордан в размере 100 миллионов долларов.

"Сегодня я также объявляю выделение дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе", - сказал он.

Ранее мы писали, что Байден прибыл в Израиль и заявил, что, похоже, что удар по больнице в Газе наносил не ЦАХАЛ.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвал волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

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