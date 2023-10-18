Армия Израиля заявила, что закончила проверку по удару по больнице в секторе Газа и пришла к выводу, что атаку совершил "Исламский джихад".

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает местный канал 13tv.

"Прямого ущерба госпиталю не было, нанесен только ущерб парковке. ХАМАС завысил число погибших. В госпитале нет воронок, характерных для ударов израильской авиации. Размер ущерба - из-за использованной боеголовки посредством джихада", - добавил представитель армии Таль Хагари.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал видео последствий взрыва, утверждая, что оно доказывает его не причастность к удару.

Утром в сети публикуют последствия удара по больнице в секторе Газа. Видны сгоревшие машины на парковке и разбросанные повсюду вещи.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

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