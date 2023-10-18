Израильская армия опубликовала видео последствий взрыва на территории больницы в Газе, где вчера погибли 800 человек.

На кадрах не видны воронки от авиационных бомб, которые обычно применяются израильской армией и были заметны при других обстрелах.

В Тель-Авиве считают, что удар наносился ракетой. При этом Израиль считает, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

В то же время арабские и исламские страны обвиняют в ударе Израиль.

Ранее сообщали, что после ракетного удара по больнице Аль-Ахли в Газе погибли не менее пятисот человек.

Саммит с Байденом в столице Иордании отменили после удара по больнице в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвал волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.