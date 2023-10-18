Американские спецслужбы начали расследование обстоятельств удара по больнице в Газе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильских официальных лиц.

"Между израильской стороной и американской стороной были переговоры. Мы поделились знаниями, которые у нас есть, информацией, которой мы располагаем, с американцами", - сказал Марк Регев, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент США Джо Байден заявил, что он "возмущен и глубоко опечален взрывом в арабской больнице Аль-Ахли в секторе Газа" и что США продолжат собирать информацию о том, что произошло.

"Я разговаривал с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и поручил моей команде национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло", - написал Байден в микроблоге X (Twitter).

Он подчеркнул, что США однозначно выступают за защиту гражданского населения.

Ранее Израильская армия показала видео последствий взрыва больницы в Газе. На кадрах не видны воронки от авиабомб

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

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