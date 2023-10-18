ХАМАС заявил, что Израиль нанес удар по больнице в Газе управляемыми ракетами после угрозы взорвать ее в адрес сотрудников от израильских силовиков.

В ХАМАС заявили, что передадут доказательства израильского удара международным организациям.

Израиль заявил, что предоставит свои доказательства непричастности ЦАХАЛ к удару по больнице сегодня на заседании Совбеза ООН.

Тем временем в секторе Газа передают родным тела погибших из-за удара по больнице Аль-Ахла. Об этом сообщает Al Jazeera.

По последним данным Минздрава Палестины, погибли более 470 человек, еще более 300 ранены. Вчера сообщалась цифра около 800 погибших.

Израиль утверждает, что это завышенная цифра.

Также президент США Джо Байден сказал, что Пентагон предоставил ему данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе. Ранее президент США заявлял, что по больнице ударила "другая команда".

Кроме того, журналисты издания BILD Юлиан Рёпке и Филипп Пятов проанализировали все имеющиеся на данный момент доказательства и пришли к выводу о непричастности Израиля. Они заявляют, что по больнице в секторе Газа ударили сами боевики ХАМАС.