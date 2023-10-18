Журналисты издания BILD Юлиан Рёпке и Филипп Пятов также заявляют, что по больнице в секторе Газа ударили сами боевики ХАМАС.

Они говорят, что собрали и проанализировали все имеющиеся на данный момент доказательства и пришли к выводу о непричастности Израиля.

В частности, в трансляции телеканала Al Jazeera в 18:59 был показан пуск ракет из Газы по Израилю, поломка одной из боеголовок и мощный взрыв на земле.

На спутниковых снимках ясно видно, что повреждено не здание больницы, а автомобили на парковке. Они сгорели, а тротуар почернел. Такие поверхностные повреждения наносят ракеты боевиков, ракеты ЦАХАЛ гораздо мощнее, поэтому нанесли бы больший урон и оставили воронку.

В сети появился якобы телефонный разговор боевиков, перехваченный армией Израиля, на котором один из террористов признаёт, что это их ракеты, "выпущенные с кладбища за больницей". Палестинцы говорят, что это видео фейковое, потому что у говорящих якобы не палестинский акцент.

Также журналисты BILD не нашли доказательств, что действительно погибли сотни людей, как об этом заявил ХАМАС.

Израиль также заявлял, что число жертв завышено.

Ранее о непричастности Израиля заявил президент США Джо Байден и министр иностранных дел Британии.

В комментарии "Стране" посол Израиля в Украине Михаэль Бродский также заявляет, что ударил по больнице ХАМАС.

"Проверка, проведения силами безопасности Израиля, показала, что здание больницы пострадало в результате попадания ракеты, выпущенной самими палестинцами. Это не первый случай, когда палестинцы, случайно или умышленно, обстреливают объекты в секторе Газа. Ответственность за происходящее в Газе лежит исключительно на ХАМАС, который держит в заложниках население сектора", - сказал Бродский.

ХАМАС утверждает, что по больнице ударил Израиль. На этой же позиции стоят и исламские страны.

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