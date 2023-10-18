В среду, 18 октября, президент США Джо Байден прибыл в Тель-Авив. В аэропорту его встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Байден на встрече с Нетаньяху поддержал версию Израиля, что удар по больнице в секторе Газа наносил не ЦАХАЛ.

"Похоже, удар по больнице в Газе был нанесен другой командой", - заявил президент США.

ХАМАС обвиняет Израиль в ударе, а ЦАХАЛ говорит, что удар совершил "Исламский джихад", и публикует видео, утверждая, что оно доказывает его не причастность к удару.

Ранее мы писали, что американские спецслужбы начали расследование обстоятельств удара по больнице в Газе. Байден заявил, что он "возмущен и глубоко опечален взрывом в арабской больнице Аль-Ахли в секторе Газа" и что США продолжат собирать информацию о том, что произошло.

Также он подчеркнул, что США однозначно выступают за защиту гражданского населения.

Напомним, 17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвал волну негодования в исламском мире.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.