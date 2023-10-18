Многие "поторопились" с выводами о причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в Twitter.

"Вчера вечером слишком многие поторопились с выводами о трагической гибели людей в больнице Аль-Ахли. Ошибка может поставить под угрозу еще больше жизней. Ждите фактов, сообщайте о них ясно и точно. Хладнокровие должно преобладать", - написал он.

Ранее Байден заявил, что, похоже, "это было сделано другой командой", не Израилем.

При этом, армия Израиля заявила, что атаку по больнице в Газе совершил "Исламский джихад".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвал волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

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