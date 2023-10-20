Президент США Джо Байден в предстоящем обращении к американцам по поддержке Украины и Израиля намерен убедить население страны в том, что Вашингтону выгоднее продолжать свою помощь, а не прекращать ее.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, Байден хочет аргументировать необходимость и дальше финансировать Украину и Израиль "важностью для национальной безопасности США в период, когда мир находится в переломном моменте".

Ранее президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты могут и далее одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Также телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Белый дом может направить запрос в Конгресс США о финансовой помощи для Украины и Израиля в размере около 100 миллиардов долларов уже в пятницу, 20 октября.

Тем временем Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, выделенных Украине.

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