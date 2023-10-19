Израильтяне рассказывают, что в погромах граничащих с сектором Газа населенных пунктов участвовали не только боевики ХАМАС, но и обычные палестинцы: дети, женщины и старики.

Об этом сообщает BILD, чей репортёр Бьёрн Штрицель взял интервью у нескольких переживших резню 7 октября в кибуце Нир Оз, что в 2 км от сектора Газа.

На одном из кадров записи с камер уличного наблюдения за 7 октября виден старик на костылях.

Выжившие говорят, что слышали из защищённых комнат голоса женщин и детей, которые грабили их дома, как сотни кричащих и ликующих людей, включая женщин и детей, шли мимо по улице.

Израильтяне из этих приграничных регионов говорят, что были дружны с палестинцами, выступали за мир с ними, общались, ходили на свадьбы, отстаивали их права, многие палестинцы у них работали.

Они называют такое поведение соседей "ударом в спину".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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