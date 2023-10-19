Израилю потребуются месяцы для победы над ХАМАС, особенно если в войну вступит вооруженное крыло ливанского движения "Хезболла".

Об этом заявил член чрезвычайного кабинета министров Израиля, экс-глава Министерства обороны страны Бени Ганц, слова которого приводит издание The Times of Israel.



"Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы. Цель состоит не только в том, чтобы победить ХАМАС, а в том, чтобы обеспечить, чтобы юг стал стопроцентным раем. После войны, после нашей победы на каждом из фронтов наших сражений мы посвятим себя этому восстановлению", - сказал Ганц.

Напомним, на днях в Иране заявили, что "Хезболла" может принять "превентивные меры" против Израиля. Отмечалось, что "открытие новых фронтов против Израиля неизбежно", если ООН не сможет повлиять на ситуацию.

Ранее в "Хезболле" говорили о готовности вступить в войну с Израилем на стороне ХАМАС, когда это понадобится.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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