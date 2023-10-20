В Китае готовы сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной
Китай готов сотрудничать с Россией для "справедливого разрешения" палестинского вопроса.
Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на встрече с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым, пишут российские издания.
"Китай готов поддерживать связь и координироваться с Россией, способствовать скорейшей деэскалации ситуации и играть положительную роль для того, чтобы возобновить палестино-израильские мирные переговоры, по-настоящему реализовать решение о двух государствах и способствовать скорейшему всеобъемлющему, справедливому и долговечному решению палестинского вопроса", - сказал Чжай Цзюнь.
По его словам, основная причина нынешней войны - "отсутствие реализации законных прав палестинского народа".
Ранее на Совбезе ООН Китай призвал Израиль снять блокаду сектора Газа.
Также министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает "правое дело палестинского народа по отстаиванию своих национальных прав". По его словам, попытки "сдержать насилие с помощью насилия" могут нанести еще больший вред и привести к более серьезным кризисам.