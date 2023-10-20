Китай готов сотрудничать с Россией для "справедливого разрешения" палестинского вопроса.

Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на встрече с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым, пишут российские издания.

"Китай готов поддерживать связь и координироваться с Россией, способствовать скорейшей деэскалации ситуации и играть положительную роль для того, чтобы возобновить палестино-израильские мирные переговоры, по-настоящему реализовать решение о двух государствах и способствовать скорейшему всеобъемлющему, справедливому и долговечному решению палестинского вопроса", - сказал Чжай Цзюнь.

По его словам, основная причина нынешней войны - "отсутствие реализации законных прав палестинского народа".

Ранее на Совбезе ООН Китай призвал Израиль снять блокаду сектора Газа.

Также министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает "правое дело палестинского народа по отстаиванию своих национальных прав". По его словам, попытки "сдержать насилие с помощью насилия" могут нанести еще больший вред и привести к более серьезным кризисам.