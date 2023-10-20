В ночь на 20 октября в столице Бахрейна Манаме демонстранты подожгли здание посольства Израиля.

Об этом сообщает газета Maariv.

По данным издания, протестующие против действий Израиля в секторе Газа минувшей ночью подошли к зданию дипломатического представительства с факелами, которые потом бросили в направлении посольства. Отмечается, что в здании миссии на момент поджога не было ни одного сотрудника.

Накануне гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в МИД Израиля приняли решение об эвакуации всех своих представительств на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне.

Напомним, после начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной в мире проходят демонстрации и акции протеста в поддержку палестинцев. Временами они перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Так, на днях в Берлине неизвестные пытались поджечь синагогу, также прошли и другие антиизраильские акции. Их участники жгли баррикады, запускали пиротехнику и камни в полицейских, подожгли детскую площадку.

А в столице Иордании Аммане сторонники ХАМАС подожгли посольство Израиля и пытались взять его штурмом.