В Мюнхене евреям порекомендовали избегать демонстрации израильских и еврейских символов в общественных местах.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным издания, рекомендация была частью внутреннего информационного бюллетеня еврейской общины для своих членов.

В одном пункте буквально говорится: "Будьте внимательны, ведите себя незаметно и избегайте пропалестинских демонстраций и публичного показа израильской и еврейской символики".

Напомним, вчера израильские власти предупредили своих граждан за рубежом об опасности в связи с тем, что ХАМАС объявил пятницу "днем ярости". Существует вероятность попыток нападения на израильтян и евреев, а также уличных акций, которые могут вылиться в насилие, заявили в МИД и Совете национальной безопасности Израиля.

Сегодня сообщалось, что во Франции мужчина зарезал учителя в школе с криками "Аллах Акбар".

А в Пекине неизвестный напал на израильского дипломата, нанеся ему ножевые ранения. Израильтянина госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Также сегодня в ХАМАС заявили о гибели 13 заложников при обстрелах сектора Газа.