Во Франции 20-летний молодой человек напал с ножом на школу в Аррасе. Погиб учитель, были ранены несколько человек.

Об инциденте сообщает Le Monde.

Видео, снятое очевидцами, и фото с места событий публикуют телегам-каналы.

По предварительным данным, во время нападения, молодой человек выкрикивал "Аллах Акбар". К настоящему времени нападавший задержан.

Издание пишет, что раньше он учился в этой же школе. Вместе с ним задержан его брат.

Напомним, что на сегодня ХАМАС объявил "День гнева" и призвал своих сторонников по всему миру нападать на евреев.

Ранее мы публиковали видео, как во Франции вооруженный ножом сирийский беженец напал на детей в парке. Были ранены семь человек. Судя по кадрам, мужчина длительное время свободно бегал по парку с ножом в руке и атаковал прохожих. После нападения на детей он ранил еще и пожилого человека, а при попытке скрыться был сам ранен в ногу и арестован.

Мы также сообщали, что в России 15-летний подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых человек. Он успел ранить одного из родителей, учителей физкультуры, английского языка и вахтершу, прежде чем его скрутили.