В Ростовской области РФ 15-летний подросток пришел с ножом в школу и ранил четверых людей. При задержании он говорил, что видит "поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно".

Об этом пишут местные издания.

Сообщается, что парень попытался пройти в школу в маске (на фото), его остановила вахтерша и попросила маску снять. Он отказался и стал ей угрожать. За вахтершу вступился дедушка, который привел внучку в школу, и парень погнался за ним с ножом.

Он успел ранить этого мужчину, учителей физкультуры, английского языка и вахтершу, прежде чем его скрутили.

Сообщается, что подросток вел себя не адекватно. Сказал, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему ставит одни тройки.

Силовики считают, что он мог принять что-то психотропное. Родители это отрицают.

По данным пабликов, подростка "гнобили" одноклассники, он был не общительный и замкнутый.

Кроме того, российские Telegram-каналы сообщают, что после нападения у подростка пошла пена изо рта, он до сих пор не в себе. В медкарте у девятиклассника, как утверждают паблики, стоит отметка о шизофренических отклонениях.

Ранее мы рассказывали, что зимой в России 11-летняя девочка нанесла около 100 ножевых ранений однокласснице.

А два года назад в Санкт-Петербурге мужчина с ножом ворвался в частный детский сад.