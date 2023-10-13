В Пекине неизвестный напал на израильского дипломата, нанеся ему ножевые ранения.

Видео инцидента публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что мужчина несколько раз ударил дипломата ножом. На асфальте также видны следы крови.

Сообщается, что израильтянина госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Напомним, вчера израильские власти предупредили своих граждан за рубежом об опасности в связи с тем, что ХАМАС объявил пятницу "днем ярости". Существует вероятность попыток нападения на израильтян и евреев, а также уличных акций, которые могут вылиться в насилие, заявили в МИД и Совете национальной безопасности Израиля.

Сегодня сообщалось, что во Франции мужчина зарезал учителя в школе с криками "Аллах Акбар".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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