В субботу, 28 октября, в Дагестане в городе Хасавюрт сотни людей пришли к гостинице, где якобы остановились "беженцы из Израиля" с призывом их сжечь.

Об этом сообщают российские СМИ.

Они зашли в гостиницу и начали проверять паспорта у постояльцев в поисках израильтян, которых, там не обнаружили.

СМИ пишут, что информация про беженцев - это фейк, который запустил телеграм-канал "Утро Дагестана". В том же канале публикуются посты с текстом "Чемодан - вокзал - Биробиджан!" и призывами "встречать по-взрослому" в аэропорту рейсы из Израиля, чтобы не допустить их пассажиров в город.

Тем временем, слухи о "приезде израильтян" распространяются и в других мусульманских республиках Северного Кавказа. 28 октября в Черкесске (столица Карачаево-Черкессии) прошёл митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля.

Ранее мы писали, что в Турции начали громить американские кофейни, которые, как они считают, финансируют Израиль.

Также мы сообщали, что сотни протестующих заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка, требуя прекращения огня в секторе Газа.