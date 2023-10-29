В аэропорту Дагестана в Махачкале сложилась критическая ситуация перед прилетом рейса из Тель-Авива. Его встретили сотни агрессивно настроенных человек после распространившихся в телеграм-каналах призывов проверить воздушную гавань на предмет прибывших в республику "беженцев из Израиля".

Российские СМИ и телеграм-каналы следят за событиями и утверждают, что беспорядки подстрекает паблик "Утро Дагестана", который запустил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Поначалу толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили и автобусы. У находившихся там людей проверяли паспорта.

В соцсетях публикуют кадры, на которых дагестанцы остановили автобус, ехавший из аэропорта Махачкалы. Пассажиры показали обступившей автобус толпе российские паспорта. Одна женщина заявила, что возила в Израиль детей на лечение. На кадрах видны дети, которые наблюдают за происходящим.

Автобус, которому толпа не давала выехать из аэропорта Махачкалы, был полон родителей с детьми, которые приехали из Израиля после лечения, говорят другие очевидцы.

По данным телеграм-каналов, большинство прилетевших из Тель-Авива не выходили из аэропорта. Регулярный рейс Red Wings Тель-Авив - Махачкала в основном используется как пересадочный в Москву, так как прямые билеты в российскую столицу из Израиля очень дорогие.

Протестующие не только нападали на транспорт, но и ворвались в здание аэропорта. Они заходили в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги.

Кроме того, участники беспорядков пытались перевернуть полицейскую машину. Находились ли сотрудники полиции в автомобиле, неизвестно.

Полицейские никак не препятствовали толпе, пишут СМИ. Они лишь призывали в мегафон воздержаться от погрома и перекрытия дорог, а также говорили, что "понимают" собравшихся и готовы вместе с ними "встать и скандировать". Только когда участники акции прорвались на взлетное поле, смяв охрану аэропорта, на место прибыл спецназ - однако и тогда силовики не стали никого разгонять.

Лишь ближе к 22:00 по Киеву в аэропорту Махачкалы начались задержания.

"Росавиация" сообщила, что аэропорт закрыт "до нормализации ситуации" на прием и отправку рейсов "в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта". Самолеты, которые должны были прибыть в аэропорт Махачкалы, перенаправляют в другие гавани. Лайнер из Москвы прибыл в аэропорт Владикавказа.

МИД Израиля и офис премьер-министра выпустили совместное заявление о событиях в Дагестане: "Государство Израиль со всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире. Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян. Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев в этой стране".

Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявили, что все участники беспорядков в аэропорту "будут задержаны и привлечены к ответственности".

А президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ призвал мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, а федеральные и местные органы власти - незамедлительно реагировать на инциденты..

"Мы настоятельно призываем российских мусульман <...> не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными", - говорится в заявлении ДУМ.

Из мусульманских авторитетов о положении высказался еще верховный муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди. Он записал видео и призвал прекратить антиизраильские беспорядки в аэропорту.

"То что касается сегодняшней акции: вы ошибаетесь. Таким путём этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но таким вариантов это не прекратишь. Мы будем решать этот вопрос по другому. Не митингами, а соответствующим образом. Вам максимум терпения и спокойствия", - сказал Афанди.

Между тем правительство Дагестана выпустило заявление, в котором говорится, что "ситуация находится под контролем".

"Призываем жителей республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире. Федеральные власти и международные организации предпринимают все возможные усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы", - говорится в сообщении.

При этом власти Дагестана призвали жителей республики ограничить передвижения по трассе Махачкала - Каспийск. Власти также попросили "не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения".

События в Махачкале прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены".

Также, по словам Зеленского, "это не редкий случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью".

Ранее мы писали о начале беспорядков в Махачкале, а также о том, что в российском Нальчике подожгли недостроенное здание еврейского центра и оставили антисемитский лозунг.

Также накануне в Дагестане сотни людей пришли к гостинице с призывом сжечь беженцев из Израиля.