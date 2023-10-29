В мусульманских республиках российского северного Кавказа продолжаются антиизраильские акции под антисемитскими лозунгами. В частности, в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике подожгли недостроенное здание еврейского центра, оставив антисемитскую надпись "Смерть яхудам" (яхуды или "люди писания" - так называют евреев в исламе).

Видео пожара опубликовали местные паблики, а также Telegram-канал "Утро Дагестана", который ранее разместил фейковое сообщение о якобы прибытии в дагестанский Хасавюрт беженцев из Израиля, что вызвало в городе акции протеста.

Как утверждают в РФ, этот Telegram-канал управляется украинскими спецслужбами. В связи с этим в лояльных к российским властям пабликах продвигается мнение, что антисемитские акции в России инспирируются из Украины, а участников этих акций обвиняют в "работе на киевский режим".

Напомним, накануне в Дагестане в городе Хасавюрт сотни людей пришли к гостинице, где якобы остановились "беженцы из Израиля" с призывом их сжечь. Они зашли в гостиницу и начали проверять паспорта у постояльцев в поисках израильтян, которых там не обнаружили.

Ранее в Берлине неизвестные пытались поджечь синагогу, а также в городе прошли и другие антиизраильские акции. Их участники жгли баррикады, запускали пиротехнику и камни в полицейских, подожгли детскую площадку.