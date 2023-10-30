В Махачкале, где вчера начались антиизраильские беспорядки, задержаны 60 человек. Ещё 90 человек установлены и, видимо, разыскиваются.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Также в результате стычек с полицией пострадали девять правоохранителей, двое из них в больнице.

Среди гражданских пострадали 11 человек. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября.

Оценивая вчерашние события, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "прощения не будет никому".

Между тем газета Financial Times пишет о том, что слухи, запустившие антиизраильские протесты на северном Кавказе, были раздуты Telegram-каналом "Утро Дагестана", который связан с живущим в Киеве российским экс-депутатом Ильей Пономаревым. Издание напомнило, что у паблика более 50 000 читателей.

"Насилие было спровоцировано слухами о том, что беженцев из Израиля переселяют в регион с мусульманским большинством", - пишет FT.

"Канал связан с Ильей Пономаревым, бывшим российским политиком, проживающим в Киеве, который выступает против Кремля и утверждает, что координирует группу россиян, борющихся против Москвы в Украине, члены которой, как известно, придерживаются крайне правых взглядов", - сообщает газета.

Сам Пономарев заявил, что поддерживал паблик "Утро Дагестана" до осени 2022 года, но с тех пор не имеет к нему отношения.

Ранее о роли этого Telegram-канала в раздувании протестов писали и российские паблики, поддерживающие Кремль.

Напомним, накануне в Дагестане вспыхнули массовые беспорядки в аэропорту после прибытия рейса из Израиля. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание аэропорта и проникли на взлетную полосу, окружив борт из Тель-Авива и заблокировав находящихся там пассажиров.

Также на днях в Дагестане сотни людей пришли к гостинице с призывом сжечь беженцев из Израиля.