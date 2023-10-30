Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал события в аэропорту Махачкалы спустя несколько часов после начала беспорядков.

Комментарий появился в его телеграм-канале.

"Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, – грубое нарушение закона! Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - сказано в посте.

По словам Меликова, участники беспредела своим поступком "воткнули нож в спины тех", кто воюет в Украине, "достойно представляя республику".

"Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!" - пообещал Меликом.

На беспорядки отреагировала и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, "события в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека".

"Цель — дестабилизация гражданского мира в России. В это непростое время призываю граждан Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей Республики", — заявила омбудсмен.

В связи с событиями в аэропорту правительство Дагестана переходит на круглосуточный режим работы.

"Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы. Мы всячески сопереживаем жителям Палестины и понимаем чувства наших граждан. Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди", — заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на открытии работы оперативного штаба.

Между тем в соцсетях появляются видео заблокированных в самолетах пассажиров. Так, женщина, прилетевшая в Махачкалу из Дубая, сообщает, что она и ее попутчики не могут покинуть борт уже три часа. Она говорит, что пассажирам "плохо становится", но "врача на борту нет", люди сидят без еды, дети в салоне нервничают и плачут.

Ранее мы писали о начале беспорядков в Махачкале, а также о том, что в российском Нальчике подожгли недостроенное здание еврейского центра и оставили антисемитский лозунг.

Мы также приводили первые подробности событий в Махачкале и реакцию на них разных политиков и духовных лиц.